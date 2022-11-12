Запашный заявил, что в шоу Скабеевой и Соловьева нет постановок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дрессировщик Эдгард Запашный не раз становился гостем таких политических шоу как «60 минут», «Место встречи» и т.п.

Съемки шоу Андрея Норкина, Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой редко проходят без скандалов. Однако, как заявил артист цирка, такие передачи не носят постановочный характер.

«Убежден, что постановок в программах все же нет. Эксперты действительно рьяно между собой разговаривают, пытаясь переубедить кого-то», - заявил дрессировщик.