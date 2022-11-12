Названы потери мировых автобрендов после ухода с российского рынка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Иностранные автомобильные бренды потеряли уже около 4,5 млрд евро после ухода с российского рынка. Такие данные привел эксперт автомобильного рынка Владимир Беспалов, отметив, что многомиллиардные убытки связаны с нереализованными инвестициями в России, а также почти с бесплатной передачей активов в стране.

Как пишет газета «Известия», согласно финансовому отчету Nissan, компания на фоне продажи бизнеса в России потеряла 165 млн евро, а выручка за второй квартал 2022 года сократилась на 68% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Европейское подразделение Toyota оценило свое убытки в 526 млн евро, а Renault - в 2,3 млрд евро, Мercedes-Benz - 1,4 млрд евро.

Как уточнил Беспалов, ранее автопроизводители активно инвестировали в российскую экономику, однако после прекращения деятельности в России вложения ушли в убыток. По словам специалиста, уход для иностранных брендов с точки зрения потери рынка сбыта является фактором «неприятным», однако «не смертельным».

«В стабильном состоянии объем российского рынка новых машин составляет 1,5-2 млн штук в год. Это около 2% от глобальных продаж автомобилей. Поэтому потерю российского рынка для иностранных автомобильных компаний нельзя считать значимой», - приводит издание слова эксперта.