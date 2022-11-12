Рогов заявил, что часть украинских войск перебрасывают с херсонского на запорожское направление Фото: REUTERS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают свою военную группировку на Запорожском направлении, отметив, что часть украинских войск собираются перебрасывать с Херсонского направления на запорожский участок фронта.

«Запорожское направление становится основным для наших противников в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Сейчас освободившиеся силы на Херсонском направлении будут переброшены на запорожский участок фронта», - приводит РИА Новости слова члена главного совета администрации Запорожской области.

Рогов заявил, что на данный момент линия обороны усиливается, поскольку украинская армия может бросить на прорыв максимальные силы. По его словам, план ВСУ, «который они и не скрывают», заключается в том, чтобы «дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь». «Еще одна линия удара - форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС», - отметил Рогов.