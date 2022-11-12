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НовостиПолитика12 ноября 2022 8:24

Лавров и Байден проехали по бульвару России в столице Камбоджи на разные саммиты

Глава МИД РФ и президент США одновременно прилетели в Пномпень
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лавров и Байден проехали по бульвару России в столице Камбоджи на разные саммиты

Лавров и Байден проехали по бульвару России в столице Камбоджи на разные саммиты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент США Джо Байден, одновременно прилетевшие в столицу Камбоджи Пномпень на разные саммиты, проехали по бульвару России.

Глава Белого дома прибыл в Пномпень на саммит Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - США, а глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в Восточноазиатском саммите (ВАС), а также проведет ряд встреч с представителями АСЕАН в столице Камбоджи.

Бульвар России является одной из центральных улиц Пномпеня, на котором расположены правительственные здания, а также университеты. Улица получила свое название благодаря помощи Камбодже от Советского Союза в XX веке.

После Камбоджи глава Министерства иностранных дел РФ отправится в Индонезию на остров Бали, где примет участие в саммите «Большой двадцатки».