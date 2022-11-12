Читатели Die Welt предлагают Зеленскому сбежать на необитаемый остров

Читатели издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского Фото: REUTERS

Читатели издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который назвал отвод российских войск на левый берег Днепра «исторической победой».

Один из читателей не понимает и задает вопрос, «что именно получают немцы от этих выдуманных Зеленским побед?».

Другой пользователь выступил с предложением к Зеленскому и указал, что «мы даем ему деньги, а он покидает пост президента и сбегает на необитаемый остров».

В одном из комментариев было высказано восхищение российской армией, которая «одна смогла противостоять всем западным странам».

Читатели отмечали, что президент Украины считает происходящее очередной серией из своего шоу.

Кроме того, в одном из мнений пользователь указал, что «Зеленский всего лишь американская марионетка. Его слова ничего не стоят».

Еще один участник дискуссии заявил, что его «тошнит от напыщенности Зеленского. Легко писать о войне, сидя на кресле в Польше. Дипломатия — единственный путь к миру».