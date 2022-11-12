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НовостиВ мире12 ноября 2022 9:00

Читатели Die Welt предлагают Зеленскому сбежать на необитаемый остров

Немцы раскритиковали президента Украины за слова об «исторической победе»
Сергей ГАПЧУК
Читатели издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского

Читатели издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского

Фото: REUTERS

Читатели издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который назвал отвод российских войск на левый берег Днепра «исторической победой».

Один из читателей не понимает и задает вопрос, «что именно получают немцы от этих выдуманных Зеленским побед?».

Другой пользователь выступил с предложением к Зеленскому и указал, что «мы даем ему деньги, а он покидает пост президента и сбегает на необитаемый остров».

В одном из комментариев было высказано восхищение российской армией, которая «одна смогла противостоять всем западным странам».

Читатели отмечали, что президент Украины считает происходящее очередной серией из своего шоу.

Кроме того, в одном из мнений пользователь указал, что «Зеленский всего лишь американская марионетка. Его слова ничего не стоят».

Еще один участник дискуссии заявил, что его «тошнит от напыщенности Зеленского. Легко писать о войне, сидя на кресле в Польше. Дипломатия — единственный путь к миру».