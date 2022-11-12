Алек Болдуин подал в суд на членов команды фильма «Ржавчина», где на съемках погибла оператор

Алек Болдуин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Алек Болдуин подал еще один иск к съемочной группа фильма «Ржавчина», в ходе работы над которым была застрелена оператор Галина Хатчинс.

Как сообщает Los Angeles Times, актер рассчитывает снять с себя ответственность за гибель оператора, а также покрыть свои судебные издержки. Кроме того, Болдуин «заявил, что участвовал только в принятии творческих решений и не отвечал за безопасность огнестрельного оружия или найм сотрудников», говорится в статье.

В своем иске актер заявил, что собирается договориться с семьей погибшего оператора, взяв на себя инициативу по вопросу выплаты компенсации мужу и сыну женщины. Кроме того, Болдуин обратился к съемочной группе с просьбой закончить съемки, почтив таким образом память Хатчинс.

Напомним, Хатчинс погибла в октябре прошлого года во время съемок фильма «Ржавчина», когда Болдуин выстрелил из пистолета, который был заряжен не холостыми пулями, ранив при этом режиссера фильма Джоэла Соусу. Актер заявил, что он не нажимал на спусковой крючок, а только взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс.