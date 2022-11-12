По миллиарду рублей в час: выдачи потребительских кредитов Сбера в Зеленый день установили новый рекорд

Сбер 11-12 ноября проводит Зеленый день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выдачи потребительских кредитов Сбера в Зеленый день установили новый рекорд. В первый день акции 11 ноября клиенты подали в банк 418 тысяч заявок на их оформление. Это абсолютной рекорд за всю историю проведения Зеленого дня. Каждый час банк выдавал заемщикам по миллиарду рублей.

Зеленый день Сбера продолжился и 12 ноября. Это последний день акции, когда потребительский кредит можно оформить на максимально выгодных условиях – 4% годовых на первый месяц кредитования. Акция действует на потребительские кредиты без обеспечения, в том числе на оформление рефинансирования кредитов, взятых в других банках.

По условиям акции клиенты Сбера могут получить от 30 тысяч до 30 миллионов рублей. Кредит оформляется на срок от 13 месяцев. Дополнительным плюсом для заемщиков станет кешбэк бонусами СберСпасибо. Он действует для владельцев месячной или годовой подписки СберПрайм+, оформивших заявку на такой кредит 11 или 12 ноября. Для того, чтобы получать кешбэк, достаточно иметь подписку СберПрайм+, быть участником программы СберСпасибо и не забывать в срок погашать кредит. При соблюдении всех этих условий клиенту каждый месяц будет перечисляться на карту возврат бонусами 1,5% ставки по кредиту.

Зеленый день проводится уже пятый год подряд в ноябре в честь дня рождения Сбера. Акция приурочена к 181-й годовщине основания банка. В праздничные дни клиенты могут воспользоваться скидками и льготными предложениями от Сбера и его партнёров.