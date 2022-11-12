Российские войска за сутки поразили четыре пункта управления ВСУ Фото: REUTERS

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поразили четыре пункта управления ВСУ. Об этом говорится в отчете Минобороны РФ. Командные подразделения Украины Гавриловка, Александровка Херсонской области, Жовтневое Николаевской области и Чернещина Харьковской области.

"Четыре пункта управления ВСУ находились в населенных пунктах в районах населенных пунктов Гавриловка, Александровка Херсонской области, Жовтневое Николаевской области и Чернещина Харьковской области, а также 58 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 236-ти районах", - указали в ведомстве.

Истребители ВКС России в районе Ясной Поляны Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Ранее сайт KP.RU писал, что рядах ВСУ среди иностранных солдат "замечены наемники-женщины из Польши". Они, по данным служб, участвовали в наступлении ВСУ в Харьковской области.