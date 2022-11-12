Замглавы МИД Вершинин заявил, что Россия пока не приняла решения по продлению зерновой сделки Фото: REUTERS

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не приняла окончательного решения по зерновой сделке, с учетом прецедентов на Крымском мосту и в Севастополе. Об этом он заявил журналистам на брифинге 12 ноября 2022 года.

"Естественно, нельзя здесь не отметить те теракты, которые устроила украинская сторона на Крымском мосту, и террористическую атаку на Севастополь, где размещены корабли, которые обеспечивают гуманитарный коридор, по которому проходят сухогрузы или другие суда, идущие в рамках реализации черноморской зерновой сделки", - сказал дипломат.

По его словам, окончательная позиция России по продуктовой сделке будет сформулирована в ходе реализации меморандума РФ и ООН о взаимопонимании по поставкам российской сельскохозяйственной продукции.

"Эти грузы, по нашей оценке, которая основана на информации ООН, в первую очередь направляются в страны Европейского союза и Турцию. Вопросы законны, особенно если вспомнить, сколько обвинений звучало в адрес России о том, что якобы из-за нее возможна угроза голода. Лицемерие, что называется, бьет в глаза", - отметил он.

По словам Вершинина, Россия намерена наблюдать, куда направляются поставки продукции. В приоритете находятся "нуждающиеся страны такие, как Африка и Латинская Америка. При этом он отметил, что заявления со стороны ЕС об угрозе голода - "лицемерны".

Дипломат утверждает, что Россия настаивает на том, чтобы использовать каждый день для воплощения договоренностей по экспорту продовольствия. "Тем более речь идет о том, что мы работаем в интересах обеспечения продовольственной безопасности. Работаем на деле, а не на словах", - заключил Вершинин.