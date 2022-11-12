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НовостиПолитика12 ноября 2022 14:45

Замглавы МИД Вершинин заявил, что Россия пока не приняла решения по продлению зерновой сделки

Замглавы МИД Вершинин подчеркнул, что Россия примет решение по ходу реализации меморандума с ООН по зерновой сделке
Владимир РОМАНЕНКО
Замглавы МИД Вершинин заявил, что Россия пока не приняла решения по продлению зерновой сделки

Замглавы МИД Вершинин заявил, что Россия пока не приняла решения по продлению зерновой сделки

Фото: REUTERS

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не приняла окончательного решения по зерновой сделке, с учетом прецедентов на Крымском мосту и в Севастополе. Об этом он заявил журналистам на брифинге 12 ноября 2022 года.

"Естественно, нельзя здесь не отметить те теракты, которые устроила украинская сторона на Крымском мосту, и террористическую атаку на Севастополь, где размещены корабли, которые обеспечивают гуманитарный коридор, по которому проходят сухогрузы или другие суда, идущие в рамках реализации черноморской зерновой сделки", - сказал дипломат.

По его словам, окончательная позиция России по продуктовой сделке будет сформулирована в ходе реализации меморандума РФ и ООН о взаимопонимании по поставкам российской сельскохозяйственной продукции.

"Эти грузы, по нашей оценке, которая основана на информации ООН, в первую очередь направляются в страны Европейского союза и Турцию. Вопросы законны, особенно если вспомнить, сколько обвинений звучало в адрес России о том, что якобы из-за нее возможна угроза голода. Лицемерие, что называется, бьет в глаза", - отметил он.

По словам Вершинина, Россия намерена наблюдать, куда направляются поставки продукции. В приоритете находятся "нуждающиеся страны такие, как Африка и Латинская Америка. При этом он отметил, что заявления со стороны ЕС об угрозе голода - "лицемерны".

Дипломат утверждает, что Россия настаивает на том, чтобы использовать каждый день для воплощения договоренностей по экспорту продовольствия. "Тем более речь идет о том, что мы работаем в интересах обеспечения продовольственной безопасности. Работаем на деле, а не на словах", - заключил Вершинин.