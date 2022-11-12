На Москву надвигается сильный ветер

Ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с в период с 23:00 12 ноября до 12:00 13 ноября Фото: REUTERS

В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Об этом информирует официальный телеграм-канал Кремля, призывая соблюдать рекомендации МЧС России в период с 23:00 12 ноября до 12:00 13 ноября 2022 года. Порывы ветра местами предполагаются очень сильными. "Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств", - рекомендует МЧС России в связи с погодой. В сообщении призываю также избегать внезапных маневров, в том числе, обгонов, перестроений, опережений и т.д. При этом важно парковать автотранспорт вдали от деревьев ввиду риска падения крупных веток.

Обращаясь к пешим пассажирам власти города советуют, находясь на улице, "обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями".

Вместе с тем ухудшилась погода и в северной столице России. В Санкт-Петербурге циклон принес облака, небольшие дожди, а также порывистый ветер до 20 м/с.