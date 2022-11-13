Каховская ГЭС получила серьезные повреждения из-за обстрелов со стороны ВСУ

Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) получила серьезные повреждения в ходе обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, уточнив, что ГЭС может быть восстановлена, однако ремонт с использованием современных технологий займет не менее года.

«Степень разрушения грандиозна, нужно говорить так. Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить ее будет достаточно быстро. Достаточно быстро - я имею в виду, в масштабах Вселенной», - приводит ТАСС слова глава Новокаховского городского округа.

Леонтьев заявил, что ГЭС точно не смогут восстановить в течение нескольких месяцев, а ресчь идет о годе или более. Как он отметил, это должны оценивать специалисты. Кроме того, по его словам, в городе в результате обстрелов со стороны украинской армии также повреждено множество других крупных объектов инфраструктуры, среди которых Каховский магистральный канал и Северо-Крымский канал.