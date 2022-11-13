Греческий журналист Афанасий Аргиракис заявил, что западные средства массовой информации показывают только одностороннюю версию происходящего на Украине, замалчивая данные о происходящем в Донбассе.

«Есть информационная блокада, скажем так, на всем Западе, и в Греции в том числе, насчет того, что происходит здесь, на восточной части. Это было и с самого начала, и последний год, то есть с 2014 года и до сих пор. Они замалчивают обо всем, что происходит здесь», - приводит РИА Новости слова журналиста.

Как отметил Аргиракис, в западных странах практически никто не пишет о том, что Вооруэенные силы Украины (ВСУ) постоянно обстреливают центр города. Журналист заявил, что несколько дней назад видел бомбы, которые падали на город, однако в Греции об этом никто не узнает из-за информационной блокады.

«Видно, что есть информационная блокада. И показывают только одностороннюю версию того, что происходит на Украине. Я думаю, что это целенаправленно», - добавил он.