Лавров заявил, что Россия и Китай едины в отстаивании роли АСЕАН, но у Запада есть свои планы Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите (ВАС) в Камбодже в воскресенье, 13 ноября, заявил, что Москва и Пекин едины в отстаивании роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), однако западные страны имеют свои планы.

«Азиатско-тихоокеанское пространство, которое несколько десятилетий развивалось вокруг инициатив АСЕАН … - это пространство сейчас пытаются освоить США и их союзники, и НАТО», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД РФ указал на то, что сейчас «продвигаются форматы, которые не открыты для всех желающих, которые по сути конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСЕАН, и которые предполагают милитаризацию региона», что, по его словам, настроено на сдерживание Китая и России.

Лавров привел в пример, трехсторонний оборонный альянс, образованный США, Австралией и Великобританией - AUKUS, который, как заявил глава МИД РФ, сейчас «пытается активно завлечь» Новую Зеландию, Канаду и Японию. Кроме того, он указал на то, что «продвигаются закрытые инициативы по организации наблюдения за морской деятельностью».

По его мнению, позицию Москвы и Пекина разделяют многие члены АСЕАН. «Нашу позицию, которая заключается в отстаивании роли АСЕАН, наши партнеры оценивают высоко», - отметил он.