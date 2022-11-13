"Нога опухла, кровь течет": Филипп Киркоров теперь еле ходит

Филипп Киркоров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Филипп Киркоров посетил юбилейное шоу Евгения Плющенко, которое прошло в Москве. Многие отметили, что певец очень осторожно передвигался за кулисами. Как сообщила продюсер Яна Рудковская, артист серьезно травмировал ногу.

«У Филиппа проблема с пальцем, - призналась Яна Рудковская. - Он вчера прислал видео, как ему накладывают гипс на большой палец. Нога опухла, кровь течет», - приводит МК слова продюсера, которая также рассказала, что певец заявил, что у него «практически сломан палец».

Рудковская также рассказала, что на вопрос, придет ли Кирков юбилейное шоу Плющенко после такой травмы, тот ответил, что «на одной ноге прискачу». «И свое обещание сдержал! Великий артист!», - отметила она.

Сам Киркоров о своей травме, а также о том, где ее получил, в тот вечер говорить не стал.