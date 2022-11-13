Российские военные уничтожили арсенал ВСУ в Черкасской области

В министерстве обороны отчитались о ходе военной спецоперации РФ на Украине Фото: архив Минобороны РФ.

Российская авиация уничтожила в Черкасской области арсенал украинских ВВС (Военно-воздушных сил), официально заявили в Министерстве обороны РФ.

Российская авиация уничтожила в Черкасской области арсенал украинских ВВС, заявили журналистам в Министерстве обороны

Соответствующая информация содержится в сводке российского военного ведомства о ходе спецоперации на Украине.

""Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения Воздушных сил Украины", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

РФ начала проведение военной спецоперации на территории Украины 24 февраля нынешнего года. Главными целями операции, по словам российского президента Владимира Путина, являются защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик от геноцида со стороны украинских боевиков, а также демилитаризация и денацификация Украины.