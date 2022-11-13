Турецкие силовики рассматривают теракт в качестве версии взрыва в центре Стамбула

В результате взрыва пострадали не менее 11 человек Фото: скриншот

Турецкие силовики рассматривают версию теракта при расследовании взрыва, прогремевшего 13 ноября 2022 года на пешеходной туристической улице Истикляль. Информацию об этом распространило местное издание Mynet Haber.

Другие возможные версии случившегося, которые рассматривают стамбульские силовики, пока не называются.

В результате взрыва, по данным телеканала CNN, погибло четыре человека, еще 11 человек пострадали. Национальность погибших и пострадавших граждан пока неизвестна (есть ли среди них россияне, также не уточняется).

Сейчас силы безопасности активно эвакуируют людей с улиц, прилегающих к улице Истикляль в Стамбуле, где произошел взрыв, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что именно на пешеходной улице Истикляль, где прогремел взрыв, находится консульство Российской Федерации в Стамбуле, однако, по предварительным данным, ЧП произошло вдалеке от него и в итоге российское диппредставительство не пострадало.