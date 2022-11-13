Власти Стамбула сообщили о гибели четырех человек при взрыве в центре города

Стамбульские власти заявляют о 38 пострадавших в результате мощного взрыва в центре города Фото: скриншот

Стамбульские власти заявили о гибели четырех человек в результате взрыва на популярной пешеходной туристической улице Истикляль, расположенной в самом центре города. По предварительной информации, число пострадавших в результате ЧП уже выросло до 38.

Информацию об этом распространило турецкое издание Cumhuriyet со ссылкой на данные губернара Стамбула.

Ранее генпрокуратура Турции официально квалифицировала мощный взрыв в центре города как террористический акт (кто может за ним стоять, не уточняется). В настоящее время турецкие правоохранители тщательно выясняют все обстоятельство произошедшего.

Стоит отметить, что национальности погибших и пострадавших при взрыве в центре Стамбула пока не называются. Генеральное консульство России в Стамбуле официально сообщило, что на данный момент диппредстаивтельство пока не располагает информацией о соотечественниках, которые могли пострадать при взрыве на улице Истикляль.