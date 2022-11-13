Эрдоган заявил, что число жертв взрыва в Стамбуле выросло до шести

Реджеп Тайип Эрдоган сделал важное заявление в связи с терактом в центре Стамбула Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что число погибших в результате мощного взрыва в центре Стамбула увеличилось до шести человек. Ранее сообщалось о четырех погибших в результате данного резонансного ЧП.

Турецкий лидер сделал это важное заявление в ходе обращения к нации, которое транслируется в эфире местного телеканала TRT.

Также Эрдоган сообщил о том, что число пострадавших при взрыве в центре Стамбула также существенно увеличилось: по последним данным, в результате ЧП пострадали 53 человека.

Известно также, что теракт рассматривается как одна из версий произошедшего взрыва. Информацию об этом уже официально подветрди в полиции. Эрдоган также уже заявил, что предварительные данные после взрыва в центре Стамбула указывают на террористический акт (кто может за ним стоять, не уточняется).

В свою очередь, в Генконсульстве РФ сообщили, что не располагают информацией, есть ли среди пострадавших россияне.