WSJ: помощник Байдена предложил Зеленскому подумать о "реалистичных" позициях на переговорах с РФ

США уговаривают Владимира Зеленского признать Крым территорией России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник американского президента Джо Байдена Джейк Салливан в ходе последней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил ему подумать о "реалистичных" позициях на переговорах с Москвой по урегулированию ситуации на Украине.

Соответствующую информацию распространила влиятельная американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные дипломатические источники.

Отмечается, что Соединенные Штаты всеми силами пытаются склонить Киев к "адекватному ведению переговоров с Москвой" ради скорейшего прекращения или заморозки вооруженного конфликта.

По неофициальным данным, Салливан всячески уговаривал Зеленского смягчить позицию украинских властей по статусу Крыма. Не исключено, что одним из пунктов гипотетического мирного соглашения между РФ и Украиной в будущем может стать пункт о том, что Киев официально (хотя бы временно) признает Крым российской территорией. Однако пока Зеленский не соглашается пойти на это.