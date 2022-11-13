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НовостиПроисшествия13 ноября 2022 17:41

Вице-президент Турции: число пострадавших при взрыве в центре Стамбула выросло до 81

По словам чиновника, турецкие власти намерены в короткие сроки выяснить, кто стоит за этим терактом
Александр КИСЛОВ
Число пострадавших при теракте в Стамбуле существенно увеличилось

Число пострадавших при теракте в Стамбуле существенно увеличилось

Фото: скриншот

Число пострадавших в результате резонансного теракта в центре Стамбула, произошедшего 13 ноября нынешнего года, увеличилось до 81. Такое публичное официальное заявление сделал вице-президент Турции Фуат Октай в эфире национального телеканала TRT.

Высокопоставленный турецкий чиновник подчеркнул, что правоохранительные органы и спецслужбы страны намерены в короткие сроки выяснить, кто стоит за этим террористическим актом (ранее местная полиция и генеральная прокуратура Турции официально квалифицировали взрыв в Стамбуле как теракт).

По словам Октая, уже известно, что данный теракт был совершен женщиной. Как отмечают турецкие СМИ, предположительно, она оставила пакет со взрывчаткой в самом центре Стамбула, после чего успела скрыться в неизвестном направлении.

Ранее генеральной консульство РФ в Стамбуле официально заявило о том, что россиян нет среди пострадавших и погибших при взрыве в этом крупном турецком городе.