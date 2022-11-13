Байден проведет пресс-конференцию после встречи с Си Цзиньпином на саммите G20

Джо Байден выступит перед журналистами после общения с китайским лидером Фото: REUTERS

14 ноября 2022 года американский президент Джо Байден собирается провести масштабную пресс-конференцию для журналистов на полях саммита G20 ("Большой двадцатки") в Индонезии. Это следует из распространенного Белым домом графика главы вашингтонской администрации.

Предполагается, что мероприятие состоится вскоре после встречи Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее американский лидер публично говорил о том, что общение на саммите с главой Китайской народной республики будет для него крайне важным и знаковым.

Как ожидается, в ходе предстоящей большой пресс-конференции после двусторонней встречи с Си Цзиньпином Байден собирается подробно рассказать представителям СМИ о ключевых вопросах повестки отношений Соединенных Штатов и Китая, а также высказаться "по неопределенному кругу тем". Также президент США обещает детально ответить на все вопросы журналистов.