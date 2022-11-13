Бывший американский разведчик Риттер заявил, что Конгресс США сотрудничает с украинскими националистами

Скотт Риттер публично обвинил американских политиков в пособничестве неонацистам с Украины Фото: из соцсетей

Конгресс Соединенных Штатов в настоящее время оказывает активную и масштабную поддержку украинским националистам, подражающим немецким нацистам. С таким публичным заявлением в эфире YouTube-канала журналиста Ричарда Медхарста выступил офицер разведки морской пехоты США в отставке, американский военный эксперт Скотт Риттер.

Риттер признался, что давно следит за сотрудничеством властей США и украинских неонацистских формирований. По его словам, на сегодняшний день отрицать данное сотрудничество становится уже просто невозможно. Экс-разведчик США считает подобные действия американского парламента крайне аморальными и абсолютно недопустимыми.

В частности, по мнению Риттера, конгрессмены США попросту закрывают глаза на прославление многими украинскими политиками (в том числе, и весьма влиятельными, высокопоставленными и известными) одиозного пособника нацистских преступников Степана Бандеры.

"С моральной точки зрения вы буквально не можете поддерживать и признавать легитимным все, что связано со Степаном Бандерой", - заявил эксперт, говоря о прославлении Бандеры на Украине.

"Бандера стал отцом современного украинского национализма. Именно он фактически и сказал, что украинцы - не часть Галиции и не часть России, а самостоятельная этническая группа. Нужно отметить тот факт, что нынешний их национализм берет свои корни именно из его идеологии", - добавил офицер разведки Соединенных Штатов в отставке.