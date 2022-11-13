В Минобороны заявили о распространении Киевом фейков о "новых волнах мобилизации" в России

Российские власти заявляют о том, что Украина "плодит фейки" о новой волне призыва по мобилизации в РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев активно, массово и сознательно распространяет фейки о возобновлении призыва в рамках частичной мобилизации в России. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Значительная часть звонков обусловлена стремлением киевского режима оказать информационное воздействие на население России. Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации», — сообщает ведомство, передает РИА Новости.

В Минобороны РФ отметили, что причиной стало распространение "проукраинскими средствами массовой информации" дезинформации о возобновлении мобилизации в ближайшее время. В военном ведомстве Российской Федерации сообщили, что подобные данные не соответствуют действительности, а призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации уже полностью завершен.

Частичная мобилизация ранее была официально объявлена в России 21 сентября 2022 года по решению президента страны Владимира Путина. Глава государства в этот день публично обратился к россиянам в связи с введением частичной мобилизации и сразу же подписал соответствующий указ.

А уже 28 октября нынешнего года министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом Путиным доложил ему о завершении призыва граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации. По словам руководителя российского военного ведомства, в общей сложности в рамках мобилизационных мероприятий в армию РФ было призвано порядка 300 тысяч резервистов. Никаких новых мобилизации в настоящее время объявлять никто не планирует, подчеркнул Шойгу.