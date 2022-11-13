Российские военные уничтожили 20 диверсантов ВСУ при попытке высадки на Кинбурнскую косу

Российские военные не дали диверсантам ВСУ совершить дерзкую и циничную выходку Фото: REUTERS

Российские войска 13 ноября 2022 года сумели оперативно ликвидировать 20 диверсантов ВСУ при попытке высадиться на Кинбурнскую косу. Об этом журналистам заявил представитель российских силовых структур.

«Сегодня утром при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ», — цитирует представителя силовых структур информагентству РИА Новости. По его словам, в общей сложности ВС РФ было уничтожено порядка 20 украинских боевиков.

Добавим, что информацию о ликвидации двух десятков диверсантов Вооруженных сил Украины, которые пытались высадиться на Кинбурнскую косу, в своем официальном телеграм-канале подтвердил заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ. Подтверждено поражение четырёх легкомоторных плавательных средства. Оценочно уничтожено до 20 украинских военнослужащих", - подчеркнул известный российский общественник.

В министерстве обороны России и администрации Запорожской области РФ никаких официальных комментариев по поводу данного инцидента пока не дают.