Global Times: Запад во главе с США участвует в саммите G20, чтобы поссориться

Названа неожиданная цель участия Запада в саммите "большой двадцатки" Фото: REUTERS

Представители стран Запада во главе с Соединенными Штатами поехали на саммит G20, чтобы перенести на площадку политическую конфронтацию и «поссориться» с участниками вместо того, чтобы решать реальные насущные мировые проблемы. Такое мнение высказал автор публикации в популярном китайском интернет-издании Global Times.

«Нынешняя позиция западных стран во главе с США выглядит так, будто они едут на G20, чтобы «поссориться», и общественное мнение уже сделало приблизительные прогнозы о том, кто станет их мишенью и что они им скажут», — отмечается в материале, опубликованном на сайте Global Times.

В итоге, по мнению автора публикации, именно подобный крайне неконструктивный настрой представителей западных государств, присутствующих на саммите "Большой двадцатки", станет основной причиной того, что мероприятие не приведет ни к каким реальным результатам.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин отказался как от личной поездки на саммит G20 в Индонезию, так и от участия в мероприятиях форума в онлайн-формате. Вместо Путина в Индонезию полетел глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров, который в итоге и возглавил официальную делегацию РФ на саммите G20.