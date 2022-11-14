NTV: Улица Истикляль в Стамбуле вновь открыта для пешеходов после теракта, фото: скриншот с видео

Улица Истикляль в Стамбуле, где вчера, 13 ноября 2022 года, прогремел взрыв, вновь открыта для пешеходов, сообщает телеканал NTV.

"Улица Истикляль вновь открыта для движения пешеходов", - уточняет канал.

Напомним, в Стамбуле 13 ноября 2022 года прогремел мощный взрыв на популярной пешеходной туристической улице Истикляль, есть погибшие и пострадавшие. Турецкие силовики рассматривают версию теракта.

Как отмечало издание Cumhutiyet, в результате взрыва погибли 5 человек, число пострадавших может превышать 30 человек. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что число погибших выросло до шести человек, ранения получили 53 человека.

Отметим, что именно на улице Истикляль находится консульство России в Стамбуле, его здание в результате взрыва не пострадало.