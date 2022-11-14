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НовостиВ мире14 ноября 2022 4:36

Посол Израиля Бродский раскритиковал Украину из-за резолюций в ООН

Ранее Киев дважды поддержал в ООН антиизраильские резолюции
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Посол Израиля Бродский раскритиковал Украину из-за резолюций в ООН

Посол Израиля Бродский раскритиковал Украину из-за резолюций в ООН

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский выразил недовольство из-за того, что Киев дважды поддержал в ООН антиизраильские резолюции.

"Крайне разочаровывает поддержка Украиной резолюции ООН "Действия Израиля", отрицающей связи евреев с Храмовой горой… Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между Израилем и Украиной", - отметил дипломат в соцсетях.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял решение не отменять и не переносить мероприятия ко Дню Победы, запланированные на 9 мая. С просьбой об этом к главе правительства страны обратились президент Украины Владимир Зеленский и украинский посол Евгений Корнейчук.

Также ранее сайт KP.RU сообщал, что Украина превращает Израиль и Грузию из друзей во врагов. Отмечалось, что президент Зеленский провоцирует и там, и там антиправительственные настроения.