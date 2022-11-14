AFP: Байден планирует возобновить диалог с Си Цзиньпином Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден хочет возобновления диалога и установления "системы сдержек и противовесов" во ходе встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в понедельник, 14 ноября. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя Белого дома.

По его данным, Байден намерен укрепить связи, устанавливая гарантии, которые помогут проследить, чтобы "конкуренция не вылилась в конфликт" между странами.

Напомним, встреча лидеров США и КНР запланирована на 12:30 по московскому времени сегодня, 14 ноября.

Ранее сообщалось, что Джо Байден и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Политики созвонились уже в пятый раз с начала 2022 года. Как рассказал журналистам представитель Белого дома, беседа лидеров продолжалась более двух часов. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе.

Также ранее Си Цзиньпин предупредил Байдена, что "играющий с огнем" сам себя обожжет. Китайский лидер выступил против вмешательства внешних сил в тайваньскую проблему.