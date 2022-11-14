ВСУ повторно обстреляли Торез из HIMARS Фото: REUTERS

Украинские войска повторно сегодня, 14 ноября, обстреляли город Торез, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Также сегодня в представительстве СЦКК заявили, что украинские военные примерно в 4 часа утра обстреляли из HIMARS города Иловайск и Торез.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Мемрик – Торез, выпущено четыре ракеты из РСЗО HIMARS", - уточняется в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Телеграм-канале.

В ведомстветакже добавили, что обстрел был зафиксирован в 7.05.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.