Володин заявил, что Зеленский лишил украинцев будущего

Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лишил украинских граждан будущего, "вогнав страну в долговую кабалу".

"На обслуживание долгов Киев сейчас тратит более половины собственных доходов - 57,9%. Поэтому вынужден брать новые кредиты. Украина является страной-банкротом. Киевский режим пытается это замалчивать. Но проблема очевидна. Зеленский лишил граждан Украины будущего, вогнав государство в долговую кабалу", - отметил Володин в своем Телеграм-канале.

Также спикер добавил, что госпереворот 2014-го года привел Украину к полной потере суверенитета. Бюджет страны почти на 40% формируется за счет зарубежных кредитов и займов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.