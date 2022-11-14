“Украинская правда” сообщила о лишении аккредитации журналистов из-за репортажей о Херсоне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание “Украинская правда” сообщила, что власти аннулировали разрешения на работу не менее шести журналистам, в частности, CNN и SkyNews, из-за репортажей из Херсона.

"Разрешение на работу отменено по меньшей мере шестерым журналистам съемочных групп, в частности, CNN и SkyNews. Кроме них в Херсоне после освобождения также работали съемочные группы общественного и Hromadske. Также в эфире канала "Рада" было включение из Херсона", - уточнило издание.

Ранее в украинском минобороны сообщили, что отменили нескольким представителям СМИ разрешение на работу в районе боевых действий за освещение ситуации в Херсоне вопреки запрету.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.