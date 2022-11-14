“Укрэнерго” объявило о повреждении одного из ключевых объектов Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Киевской области и некоторых других регионах Украины сложилась крайне тяжелая ситуация с энергоснабжением, об этом сегодня рассказали в “Укрэнерго”.

Председатель правления организации Владимир Кудрицкий сообщил, что на прошедшей неделе в результате обстрелов был серьезно поврежден один из важнейших объектов энергосистемы. О каком именно объекте идет речь, не говорится.

Кудрицкий также добавил, что украинская энергосистема с 10 октября получила столь крупные повреждения, которых не испытывала ни одна энергетическая система. Проведение полноценных ремонтных работ в текущих условиях невозможно.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.