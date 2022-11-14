В Якутии для семей мобилизованных заготовили и доставили лед на зиму

Во многих селах и деревнях Якутии нет центрального отопления, поэтому заготовка льда на зиму — жизненно важный вопрос. Это тяжелая мужская работа — лед нужно вырезать из ближайшего чистого водоема, а потом довезти его на машине.

Поэтому семьям тех, кого мобилизовали на специальную военную операцию, пришли на выручку волонтеры.

В эти выходные работники администрации села Пригородный и представители министерства финансов Якутии заготовили и доставили лед трем семьям мобилизованных. Каждой семье обеспечили по 3-4 кубометра льда на зиму, сообщили в пресс-службе мэрии Якутии.

Помимо помощи в хозяйстве, в Якутии семьям мобилизованных помогают и с питанием: например, на севере Якутии раздали оленьи туши, а в Усть-Алданском районе — мясо и потроха свежего забоя. Кроме того, семьям участников СВО полагаются и овощные наборы.