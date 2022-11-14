Илон Маск предложил свою версию будущего на саммите G20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миллиардер Илон Маск, выступая по видеосвязи на конференции в рамках саммита G20, предложил слушателям свою версию будущего, в которой рассказал о подземных туннелях, путешествиях на ракетах и инопланетянах, об этом сообщает издание Tempo.co.

Илон Маск рассказал слушателям о том, как он видит будущее, - туннели, вырытые глубоко под землей для борьбы с пробками, ракетные путешествия вокруг света менее чем за час и обнаружении внеземной жизни в космосе.

«Возможно, мы найдем там инопланетян, которым уже миллионы лет», - уточнил предприниматель.

Маск обосновал слушателям преимущества туннелей перед летающими автомобилями в борьбе с пробками, пояснив, что «автомобили упадут вам на голову» и плохо скажутся на конфиденциальности прохожих.

Как сообщает издание, во время выступления Илона Маска по видеосвязи слушатели могли наблюдать только его руки и лицо, остальное же «было черным экраном».

Маск прояснил ситуацию, сказав, что «у нас отключили электричество за три минуты до этого звонка. Вот почему я полностью в темноте». При этом он добавил, что осознает иронию разговора про энергетическое будущее страны «при свечах».