Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Путиным

Эммануль Макрон Фото: REUTERS

Парижу нужно сохранять контакт с президентом России Владимиром Путиным, заявил глава Франции Эммануэль Макрон.

"Да, следует продолжать разговаривать", - сказал французский лидер в интервью радиостанции France Inter в ответ на вопрос о том, стоит ли продолжать вести диалог с главами Ирана и России.

Также он добавил, что в этом состоит роль Франции.

Ранее было раскрыто содержание тайных переговоров Путина и Макрона. Отмечалось, что Париж нарушил конфиденциальность разговоров президентов.

Также ранее Путин пообещал Макрону вывести из Беларуси 30 тысяч военных после учений "Союзная решимость-2022".

Кроме этого, ранее сайт KP.RU писал, почему Путин и Макрон начали переговоры без переводчиков. Также российский президент напомнил своему коллеге о роли Франции в войне Грузии с Осетией.