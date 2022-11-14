Захарова опровергла сообщение о госпитализации главы МИД России Лаврова Фото: Фото из соцсетей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщение о госпитализации главы ведомства Сергея Лаврова. Она сообщила в своем телеграм-канале, что вместе с ним "читает ленту и не верит своим глазам".

"Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован", - пишет Захарова

Она подчеркнула, что это дезинформация и иронично отметила: "Ну, ждите, мировой эксклюзив".

Ранее ряд зарубежных СМИ со ссылкой на медицинских работников и власти Индонезии сообщили, что глава МИД России испытывает проблемы со здоровьем и направлен в больницу. Об этом написало издание AP News и отметило Assoсiated Press со схожей информацией.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров был доставлен в больницу после того, как у него возникли проблемы со здоровьем после его прибытия на саммит G20 на Бали, сообщили власти Индонезии в понедельник. Три индонезийских правительственных и медицинских чиновника сообщили Associated Press, что российский дипломат лечится на курортном острове", - пишет издание.

При этом в публикации уточняется, что Лавров лечится от болезни сердца, однако, врачи, которые госпитализировали дипломата, отказались называть свои имена и место работы. Представители власти, сообщившие о госпитализации Лаврова, также не уточняются.