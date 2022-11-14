Украинские СМИ сообщили, что Зеленский приехал в Херсон

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Западные и украинские СМИ сообщили сегодня, 14 ноября, что украинский лидер Владимир Зеленский приехал в Херсон.

"Корреспонденты "Украинской правды" подтвердили приезд главы государства в Херсон", - уточняет издание.

Также о визите Зеленского в Херсон сообщило информагентство Reuters.

Ранее Зеленский сообщил, что представителей СМИ не пустят в занятый ВСУ Херсон. Украинский лидер заявил, что это коснется как местных, так и западных журналистов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.