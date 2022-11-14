Песков озвучил причину отсутствия Путина на саммите G20

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обстоятельства требуют присутствия президента России Владимира Путина в России, поэтому российский лидер принял решение не лететь на саммит G20 на Бали, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также он добавил, что участники саммита G20 при желании будут иметь возможность пообщаться с представителями РФ на высоком уровне.

Ранее Шольц выразил сожаление по поводу решения Путина не участвовать в саммите G20 на Бали. Канцлер ФРГ заявил, что присутствие президента России на саммите «Большой двадцатки» было бы желательным.

Также ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20. Главу российской внешнеполитического ведомства на Бали встретили традиционными танцами в национальных костюмах, а также игрой на барабанах.

Напомним, накануне глава российского внешнеполитического ведомства посетил другой саммит Восточноазиатский саммит (ВАС) в Камбоджи. Как писал сайт KP.RU, выступление министра иностранных дел РФ на саммите ВАС слушала американская делегация во главе с президентом США Джо Байденом.