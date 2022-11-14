Мэр Херсона Кобец сообщил, что украинцы ищут “неугодных” в городе Фото: REUTERS

Мэр Херсона Александр Кобец сообщил, что в настоящее время в городе идут поиски "неугодных", в частности, среди сотрудников критической инфраструктуры.

"Власти, зашедшие в город Херсон, наиболее рьяно сейчас относятся к проверке так называемых "неугодных". Потому что, во-первых, это уже российская территория, у нас состоялся референдум. Поэтому по отношению к лицам, которые работали в том числе на объектах критической инфраструктуры, отношение как к предателям…” - отметил Кобец в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Зеленский сообщил, что представителей СМИ не пустят в занятый ВСУ Херсон. Украинский лидер заявил, что это коснется как местных, так и западных журналистов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.