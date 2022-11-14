Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и три снаряда HIMARS Фото: Александр КОЦ

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили шесть украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Краснореченское, Песчаное, Золотое Луганской Народной Республики…", - уточняется в сообщении российского оборонного ведомства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.