Российские военные уничтожили более 80 бойцов ВСУ возле Новоселки в ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные на Южно-Донецком направлении сорвали попытку мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении Новоселки в ДНР, уничтожено свыше 80 боевиков, танк, семь единиц техники, об этом сообщили сегодня, 14 ноября, в Минобороны России.

"На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск… пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Новоселки Донецкой народной республики. Уничтожены более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля", - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.