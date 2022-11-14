Российские военные полностью освободили Павловку в ДНР Фото: Александр КОЦ

Российские вооруженные силы путем упорных боев полностью освободили Павловку в Донецкой народной республике. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщили в Минобороны России.

"Четырнадцатого ноября в результате упорных боев российские войска полностью освободили населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики", - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Павловка находится возле Угледара.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.