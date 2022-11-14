Путин присвоил жене Рамзана Кадырова звание «Мать-героиня» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении супруге главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Медни Кадыровой звание «Мать-героиня». Соответствующий документе опубликован на портале правовой информации.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Кадыровой Медни Мусаевне», – сказано в документе.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров сообщил, что 5 октября 2022 года ему позвонил президент России Владимир Путин и поздравил с днем рождения города-столицы - Грозного, с Днем учителя и с Днем молодежи. По словам главы Чечни, российский лидер пожелал жителям республики благополучия, успехов и удачи. Кроме того, Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника.

Глава Чечни подчеркнул, что «безмерно благодарен Верховному Главнокомандующему за высокую оценку его заслуг» и пообещал «оправдать оказанное доверие авансом».