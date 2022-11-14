Эксперт объяснил, почему слова Еврокомиссии о потолке цен на российскую нефть абсурдны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отреагировал на слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Она заявила, что Европейский союз готовится к введению потолка цен на российскую нефть.

По мнению эксперта, все происходящее является абсурдом. Тем более, если учесть, что с 5 декабря странам ЕС будет запрещено покупать российскую нефть морским транспортом. После этого поставки будут осуществляться только по трубопроводам.

В таком случае, ЕС сможет обсуждать ценовой потолок, но его будет блокировать Венгрия. Ранее эта страна больше месяца блокировала принятие шестого пакета антироссийских санкций, которые касаются нефти, так как настаивали, чтобы они распространялись только на морские перевозки.

- Поэтому потолок цены на трубопроводную нефть не распространяется, — объяснил Юшков Rt.

Он также задается вопросом: «кому они хотят запретить экспортировать российскую нефть по ценам выше потолка».

Получается, что своим же компаниям, которые владеют танкерами, и своим же страховщикам, которые перекрывают риски по перевозке нефти из России в третьи страны.

По мнению Игоря Юшкова, даже если решение будет принято, мало кто будет соблюдать эти условия.

Договоренности стран G7 об установлении ценового потолка на российскую нефть с декабря вряд ли существенно изменят ситуацию и на мировом рынке, и для российских компаний и бюджета, пишет газета "Известия".

Экономист исследовательского отдела Международного валютного фонда Трюггви Гудмундссон предрек странам G20 дальнейшее ослабление экономических показателей, инфляцию и долги в 2023 году, передает "360".