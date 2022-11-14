Туристический маршрут по Северной Осетии включили в федеральный реестр

Разработанный в РСО - Алания маршрут «Осетия стала ближе» внесен в реестр Национальных туристических маршрутов. Как отметили в Комитете по туризму Северной Осетии, для республики это знаковое событие:

- Теперь мы можем говорить о формировании бренда региона.

В рамках маршрута в течение 4 дней туристы смогут посетить Владикавказ, 5 ущелий, памятники старины, познакомиться с богатой историей народа, а заодно в полной мере ощутить, что такое осетинское гостеприимство, отведать знаменитые пироги и другие блюда национальной кухни.

Кстати, Северная Осетия стала не только ближе, но и привлекательней для туристов. В этом году, напомним, республика отметила 1100-летие Крещения Алании. Кроме разработанной по случаю особой даты обширной программы, включающей в себя международные конкурсы, мастер-классы, выставки, презентации, научные конференции, спортивные мероприятия, ярмарки, фестивали, кинопоказы, была проведена огромная работа по реконструкции и реставрации объектов культурного наследия. В числе отреставрированных зданий - дом-музей Коста Хетагурова в селении Нар, республиканский центр традиционной культуры и этнотуризма «Фарн» во Владикавказе, Ильинская церковь в селе Фараскатта Ирафского района, Осетинская церковь Владикавказа, башенные комплексы в Кумбулте. Также были проведены реставрационные работы в храме Георгия Победоносца во Владикавказе, Георгиевской церкви в Алагирском районе и каменного креста в Правобережном районе.

В списке - 15 объектов, и часть из них находятся в труднодоступных горных районах. Как, например, Зругский храм, расположенный на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря и являющийся едва ли не самым высокогорным в России.

Больше узнать о достопримечательностях и красотах Северной Осетии вам поможет узнать спецпроект «Комсомольской правды» - «Осетия, прекрасная и удивительная: 7 поводов познакомиться с ней поближе».