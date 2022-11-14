Express: польские власти в ярости из-за сокращения дотаций ЕС на беженцев

Польские власти в ярости из-за сокращения дотаций ЕС на беженцев Фото: AP Photo

В Польше правительство страны оказалось крайне недовольно небольшой финансовой помощью, которую Европейский союз планирует выделить на содержание беженцев с Украины, об этом сообщает британская газета Express со ссылкой руководство в Варшаве.

«Недавнее предложение Еврокомиссии предоставить Польше финансовую компенсацию за усилия страны по размещению миллионов украинцев грозит спровоцировать новый конфликт с правоцентристским правительством республики», - указывается в статье.

Автор публикации уточняет, что руководство Польши планирует потратить 8,4 миллиарда евро на поддержку переселенцев.

Однако Брюссель смог предложить Варшаве дополнительную помощь в размере 144,6 миллиона евро. Такое предложение чиновники из правящей в Польше партии «Право и справедливость» встретили резкой критикой. Польское руководство считает, что Евросоюз не до конца осознает масштабы миграционного кризиса, в ходе которого в Польшу переселились около миллиона украинцев.

Согласно официальным данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в период с 24 февраля по 5 июля из Украины выехало около 8,8 миллионов человек.