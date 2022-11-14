Житель Оренбуржья случайно выстрелил себе в голову из охотничьего ружья

Спасти мужчину не удалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Оренбургской области случайно выстрелил себе в голову из охотничьего ружья. Происшествие случилось недалеко от поселка имени Ленина под Оренбургом. Об этом со ссылкой на региональное УМВД сообщает портал 56orb.ru.

Сотрудники полиции сейчас устанавливают обстоятельства гибели мужчины и детали происшествия.

Предварительно установлено, что 39-летний мужчина отправился в лес недалеко от поселка Ленина Оренбургского района, чтобы поохотиться. Несчастный случай произошел в 10 километрах от этого населенного пункта. Оренбуржец каким-то образом нажал на курок и случайно выстрелил из охотничьего ружья, пуля попала в голову. Спасти мужчину не удалось. Ранение оказалось смертельным.

В УМВД по Оренбургской области сообщили, что охотник скончался на месте от полученной травмы. Теперь сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.