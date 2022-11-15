Раскрыты пять простых привычек, замедляющих старение Фото: Михаил ФРОЛОВ

Старение является неизбежным процессом, однако некоторые простые правила могут его замедлить. Всего пять привычек помогут сохранить отличное самочувствие и хорошую физическую форму, пишет Ридус.

Среди них - йога. Именно занятия йогой помогает людям развить гибкость, равновесие, подвижность суставов и психическое здоровье, а также предотвращает возрастное ухудшение умственных способностей.

Также эксперты считают, что особую роль в борьбе со старением играет правильное питание, поскольку оно влияет на здоровье и самочувствие человека. Крайне важно, чтобы рацион был полноценным и разнообразным.

Дополнительно рекомендуется следить за мышечной массой тела. Все дело в том, что после 30 лет человек теряет от 3% до 5% сухой мышечной массы каждые 10 лет. Эта естественная, но крайне неприятная часть процесса старения.

Еще одна важная привычка - общение с другими людьми. Общение необходимо людям, поскольку помогает избавиться от чувства одиночества, улучшает когнитивные функции, настроение и общее самочувствие.

Пятая правильная привычка заключается во сне. Точнее, в том, чтобы высыпаться. Недостаток регулярного продолжительного сна может сократить вашу жизнь, повысить риск развития ожирения, деменции и сердечно-сосудистых заболеваний. Во время сна организм человека восстанавливается.