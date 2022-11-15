Белоруссия усиливает безопасность на границе с Украиной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Белоруссия усилила меры безопасности в 14 районах на границе с Украиной. Об этом заявил в понедельник 14 ноября министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков в проекте «Разговор у Президента» в эфире Белорусского телевидения.

«Мы усилили меры безопасности как со стороны территориальных органов внутренних дел, так и в целом на территории 14 районов Брестской и Гомельской областей. Там дополнительно работают наши спецподразделения, отряд милиции особого назначения», - сказал Кубраков, добавив, что проживающие на этих территориях граждане нормально воспринимают увеличение числа правоохранителей.

Также Кубраков рассказал об учениях МВД в Ельске в октябре, на которых отрабатывались действия белорусских правоохранительных органов при нападении диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований на населенный пункт.

По словам белорусского министра, в стране тщательно изучают полученный в ходе спецоперации опыт как России, так и Украины, в частности, по противодействию диверсионно-разведывательным группам.

Ранее на совещании у Лукашенко обсудили, как Беларусь намерена себя защищать от угроз со стороны Украины.

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