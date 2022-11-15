Раскрыты причины появления диабета у человека Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал россиянам о существующих типах диабета и о том, как можно с ними бороться.

По словам эксперта, прежде всего стоит понимать, что диабет делится на два типа: инсулинозависимый и инсулиннезависимый. Об этом пишет RT.

- Диабет 1-го типа обычно возникает в детском возрасте, 2-го - в зрелом, - объяснил доктор.

Калинчев также добавил, что в развитии инсулинозависимого диабета важную роль играет генетическая предрасположенность, поскольку такой диабет, как правило, диагностируется в юном возрасте.

Что же касается диабета 2-го типа - инсулиннезависимого - , то обычно он может возникнуть у человека как осложнение ожирения.

- Обычно это десятилетия неправильного питания, гиподинамии, нездорового образа жизни, - уточнил врач.

При этом диетолог акцентировал внимание на том, что диабет 2-го типа отличается от 1-го тем, что на начальных стадиях развития он полностью обратим, если человек меняет образ жизни и начинает профильное лечение.

Накануне телеканал "360" сообщал, что многие люди сталкиваются с проблемой повышенного уровня холестерина. Врач-кардиолог Юлия Шатунова рассказала, что снизить его и уменьшить риск возникновения сахарного диабета можно, если отказаться от продуктов, в которых большое содержание насыщенных жиров.